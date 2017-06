Camionagiul din Husi ale carui crime au ingrozit Europa, batut in celula. Procurorii vor sa afle daca nu a ucis si in Romania

Soferul roman de camion care este acuzat de doua crime si violuri in Germania si Austria a fost batut in arest de ceilalti detinuti, scrie ziarul local Badische Zeitung. Incidentul a avut loc saptamana trecuta, la centrul de detentie din Freiburg unde este inchis barbatul de 40 de ani originar din Husi (judetul Vaslui), indentificat de presa germana drept Catalin C..

Romanul a fost dus la spital cu contuzii la nivelul fetei si mai multe coaste rupte. In plus, agresorii i-au scos si un dinte. Ulterior, s-a decis mutarea sa in alt centru de detentie, intr-o celula cu supavghere video permanenta.

Ministerul Justitiei a declansat o ancheta pentru a afla cum a avut loc atacul asupra romanului. Acesta e banuit ca a a violat si ucis doua femei, o tanara de nationalitate germana si o studenta din Franta, pe care le-a lovit cu o bara metalica de la camion pana le-a strivit capul. Tocmai arma crimei i-a ajutat pe politisti sa il gaseasca, identitatea barbatului fiind confirmata si de testele ADN.

Anchetatorii sustin ca in noiembrie, anul trecut, Catalin C. a atacat o tanara de 27 de ani care facea jogging, a violat-o si apoi a omorat-o, langa orasul Endingen din sud-vestul Germaniei. In cazul din 2014, victima a fost o tanara studenta din Franta, pe nume Lucile, care se afla la Kufstein, in Austria, ca parte a unui program de schimb de experienta.

Potrivit Vremea Noua, procurorii vasluieni s-au sesizat si ei in acest caz, dupa ce au gasit asemanari cu moartea unei femei in 2004, cadavrul acesteia fiind gasit in padurea Tatarani de langa Husi. Femeia fusese violata iar craniul era zdrobit, exact ca in cazul victimelor din Germania si Austria,