Care este averea lui Vladimir Putin. Presedintele Rusiei ar fi cel mai bogat om din lume

Averea lui Vladimir Putin. Presedintele Rusiei ar fi cel mai bogat om din lume, avand mai multi bani chiar si decat CEO-ul Amazon Jeff Bezos, cel care detine oficial acest titlu. Zvonurile il situeaza pe liderul de la Kremlin cu mult in fata lui Bezos, care are o avere estimata la 112 miliarde de dolari. Desi este tacut in aceea ce priveste avutia sa, Vladimir Putin ar avea, ascunse in conturi, nu mai putin de 200 de miliarde de dolari.