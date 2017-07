Carnagiu pe o sosea din Rusia. Un autobuz cu pasageri s-a ciocnit cu o cisterna, 13 oameni au murit

13 oameni si-au pierdut viata si 13 au fost raniti dupa ce un autobuz s-a ciocnit cu o cisterna care transporta produse petroliere in noaptea de sambata spre duminica. Ambele vehicule au iesit de pe carosabil si au luat foc. Printre victime se numara si 2 copii.

Tragedia a avut loc in jurul orei 4, la 9 kilometri de orasul Zainsk din Tatarstan. Autobuzul transporta pasageri din orasul Samara in Ijevsk, o localitate in Urali. Data fiind gravitatea accidentului, ancheta nu este condusa de parchetul local, ci de seful Sledkom (Comitetul Investigativ, echivalentul DNA), Aleksandr Bastrikin.

Prima ipoteza este ca soferul autobuzului a fost orbit de farurile cisternei, a pierdut controlul volanului si a ajuns pe contrasens. Barbatul a supravietuit si este anchetat in prezent de procurori.