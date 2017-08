Caz infiorator la Botanica. O tanara de 27 de ani si-a injunghiat copiii - o fetita de un an si un baietel de 12 ani, iar dupa asta si-a taiat venele. Toti trei, in stare grava la spital

Stirea se actualizeaza.

Totul s-a intamplat in jurul orei 2:30. Potrivit politiei, femeia de 27 de ani si-a injunghiat de cateva ori fetita de un an, in zona toracica, iar apoi si-a injunghiat si baiatul de 12 ani, provocandu-i rani pe toata suprafata corpului. Imediat dupa asta, femeia si-a taiat venele, incercand sa-si puna capat zilelor. Oamenii legii spun sotul femeii a rugat-o pe mama sa sa mearga sa vada ce se intampla, intrucat ar fi vorbit la telefon cu sotia sa, iar aceasta nu se simtea bine. Ajunsa la fata locului, soacra femeii a chemat ambulanta si a impiedicat-o pe aceasta sa-si puna capat zilelor.

Micuta de un an a fost transportata la Institutul Mamei si Copilului si a fost internata la reanimare cu mai multe rani de cutit, iar baiatul a fost internat in stare extrem de grava, cu multiple plagi pe toata suprafata corpului, la Spitalul pentru Copii V. Ignatenco.

Potrivit celor de la Urgenta, femeia a ajuns la spital, in jurul orei 5:00, cu hemoragie extinsa si a fost internata la reanimare, iar ulterior operata si conectata la respiratie artificiala.

Dupa ce isi va reveni, femeia urmeaza sa fie consultata de catre un medic psihiatric.

Pe acest acest caz a fost deschisa o cauza penala pentru tentativa de omor.