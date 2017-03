Caz socant in Marea Britanie: o fetita de 11 ani, lasata insarcinata de un baiat cu doar cativa ani mai mare

Cazul copilei de 11 ani care va deveni mama in curand a intrat in atentia politiei. Tatal copilului este "cu cativa ani" mai mare decat ea. Pentru ca ambii parinti sunt minori, presa britanica nu a publicat numele celor doi si nici detalii legate de acest caz.

Pana in prezent cea mai tanara mama din Marea Britanie era considerata o fetita de 12 ani care in 2014 a ramas insarcinata cu "prietenul" ei de doar 13 ani. Copilul se afla acum in grija bunicii de 28 de ani in timp ce parintii termina scoala.

A facut aceasta poza pe calea ferata, iar ce s-a intamplat mai tarziu e tragic. Tanara era insarcinata (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_stirileprotv_socant_articolnative_jos={ params:{pub:"394355271325441",site:"stirileprotv",section:"stirileprotv_socant",zone:"articolnative_jos",size:"0x0"} };})(); showBannerPosition=true; bannerPositionVisibility('articolnative_jos', showBannerPosition);

O gravida a facut accident pe o sosea din Dambovita. Celalalt sofer: "Vedeti, e si incepatoare, vorbea si la telefon" George Clooney si Amal, aparitie pe covorul rosu la Paris. Sotia actorului este insarcinata cu gemeni Adolescenta din Vaslui, insarcinata cu copilul unchiului ei. Barbatul nu recunoaste ca a intretinut relatii intime cu ea