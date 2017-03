Caz socant la Dubasari. Un tata si-ar fi omorat cei doi copii ai sai de 6 si 9 anisori, dupa care s-a spanzurat in curtea casei sale. Barbatul a lasat un bilet de adio

Caz socant in raionul Dubasari. Un tata si-ar fi omorat cei doi copii de 6 si 9 ani, dupa care s-a spanzurat in curtea casei sale. Mama micutilor se afla la munca. Cadavrele au fost descoperite de catre mama barbatului, care venise in vizita. El a lasat un bilet de adio, prin care si-a cerut iertare, insa nu si-a explicat gestul.