O cearta banala i-a adus sfarsitul. I s-a aprins gulerul la haina in timp ce facea focul in soba, fiul ei a aruncat cu apa peste ea, cei doi s-au luat la cearta, iar barbatul ar fi lovit-o cu o piatra in cap

Tragedia a avut loc ieri seara in jurul orei 19:40, in satul Sipoteni din raionul Calarasi.

Potrivit politiei, femeia in varsta de 59 de ani facea focul in soba, iar la un moment dat i s-a aprins gulerul la haina. Astfel, fiul ei de 30 de ani care ar fi fost in stare de ebrietate, a aruncat cu apa peste ea pentru a-i stinge haina. Acest gest ar fi enervat-o pe mama acestuia, cei doi s-au luat la cearta, iar fiul ei ar fi lovit-o cu o piatra in zona capului.

Imediat dupa incident barbatul a chemat ambulanta, a povestit cum s-ar fi intamplat totul si si-a recunoscut vina.

Victima a fost transportata aseara la spitalul din Calarasi, iar in aceasta dimineata s-a stins.