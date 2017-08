Caz terifiant la Ungheni. Motivul pentru care un barbat si-ar fi omorat in bataie baiatul de 12 ani. Cum s-ar fi intamplat totul si ce le-a spus politistilor

Totul s-a intamplat pe 12 august, intr-o localitate din raionul Ungheni.

Potrivit politiei, barbatul de 36 de ani si-ar fi lovit baiatul de 11 ani, cu pumnii, in zona abdomenului pentru ca nu ar fi dat de mancare viteiilor. In urma loviturilor puternice, ieri, la doua zile dupa incident, baiatul s-a stins acasa. Astfel, in momentul in care parintii si-ar fi dat seama de cele intamplate, au chemat ambulanta. Ajunsi la fata locului, medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru a salva baiatul. Imediat ce au constatat decesul copilului, medicii de pe ambulanta au anuntat politia.

Oamenii legii spun ca initial, barbatul le-ar fi spus politistilor ca fiul sau ar fi cazut dintr-un copac si s-a lovit, insa ulterior medicii au descoperit pe corpul neinsufletit al copilului, in zona abdomenului, urme de lovituri puternice.

Medicii legisti urmeaza sa stabileasca cauzele exacte ale decesului. In urma mai multor investigatii, barbatul a fost retinut pentru 72 de ore, iar daca se va dovedi ca acesta si-a batut copilul, provocandu-i moartea, risca pana la 15 ani de inchisoare.