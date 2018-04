Caz tragic in Marea Britanie. Doi frati s-au spanzurat la zece luni distanta

Matthew şi Tom Rowe s-au spânzurat la zece luni distanţă. Matthew, care avea 20 de ani, era student la facultatea de medicină din Manchester, conform Daily Mail

Acesta le-a spus prietenilor săi că nu mai făcea faţa cursurilor, iar din cauza presiunii s-a spânzurat. Se pare că tânărul ar fi consumat droguri, pentru a scăpa de “plictiseală şi irascibilitate”.

Fratele sau Tom, în vârstă de 15 ani, şi-a luat viaţa în propriul dormitor la zece luni distanţă.

