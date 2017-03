Coincidenta stranie in SUA, unde o mama si fiica sa au murit la 30 de minute distanta. Cum s-a intamplat tragedia

Julia Yates Patterson, in varsta de 39 de ani, a fost ucisa in urma unei coliziuni frontale in timp ce isi conducea masina, un Ford Explorer, in apropierea locuintei sale. Femeia a fost declarata decedata la locul scenei, pe strada 117 din Valley Head, Alabama.

Povestea deja tragica a devenit un cosmar la numai 30 de minute dupa accident, cand fiica femeii, Elizabeth, in varsta de opt ani, a fost lovita de o masina pe aceeasi strada si a murit pe loc. Fetita se intorcea acasa de la scoala.

Kevin Patterson, care si-a pierdut in aceeasi zi si copilul si sotia, a postat pe Facebook un mesaj cu privire la situatia tragica in care se afla: “Nu pot crede ca este real….Chiar nu stiu cum sa ma simt” “Chiar si cu toate problemele noastre, eram profund indragostit.

In acest moment, tatal indoliat strange bani pentru inmormantarea fiicei si sotiei sale.