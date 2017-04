Condamnat pentru ca si-a violat in mod repetat fiica. Protectia Copilului stia, dar a vrut "sa pastreze familia unita"

Copila a fost cea care a reclamat totul la politie pentru ca mama ei, desi banuia ce se intampla, nu a avut curaj sa sufle un cuvant. Barbatul se afla de aproape un an in arest preventiv dupa ce, in momentul retinerii, si-a amenintat cu moartea sotia si fiica.

Mama fetei a povestit ca individul o batea deseori, dar ca nu l-a parasit pentru ca nu avea niciun venit si nu stia unde sa se duca, impreuna cu copiii. Ea ar fi cerut ajutor la politie si la Directia pentru Protectia Copilului, insa ar fi fost sfatuita sa indure chinul.

Asistentii sociali s-au scuzat ulterior spunand ca femeia nu a facut plangere scrisa si ca au vrut sa pastreze familia unita.