Crainicul si directorul unui post de radio, ucisi in direct. Imaginile surprinse inainte de atac - VIDEO

Victimele sunt crainicul Luis Manuel Medina, care in momentul impuscaturilor vorbea in direct la postul 103.5 FM si colegul sau, Luis Martínez, directorul postului de radio.

Presedintele CDP, Olivo De León, a declarat pentru EFE ca, potrivit primelor informatii, un barbat a patruns in postul de radio instalat intr-un centru comercial si fara niciun cuvant a deschis focul, tragand asupra lui Medina si apoi asupra lui Martínez, care se afla in acel moment in incinta si asupra secretarei Dayana García, care a fost ranita grav