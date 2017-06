Crima care a socat Franta acum mai bine de 3 decenii, la un pas de a fi elucidata. Principalii suspecti au fost arestati

Gregory Villemin a fost gasit cu mainile si picioarele legate. Cadavrul copilului a fost descoperit pe 16 octombrie 1984 in raul Vologne, din Muntii Vosges situati in Estul Frantei.

Dosarul "Micutului Gregory" a stat pe masa anchetatorilor mai bine de 32 de ani si a fost considerata una dintre cele mai importante crime neelucidate. Povestea, intesata cu rivalitati si gelozii, a reatras atentia opiniei publice, dupa ce matura baiatului ucis, Jacqueline Jacob (72) , si sotul ei, Marcel (71), au fost arestati miercuri.

Dupa mai bine de trei decenii de la moartea copilului, cele doua rude ale victimei au fost acuzati de rapire. In aceste momente, cei doi suspecti se afla in custodia politiei.

Cei doi suspecti nu si-au recunoscut faptele de care sunt acuzati. In schimb, procurorul Jean-Jacques Bosc ii contrazice. Procurorul a sustinut in timpul unei conferinte de presa ca rapirea i-a fost fatala copilului. "Gregory a fost rapit din casa parintilor sai si inainte de-a muri a fost tinut undeva mai mult timp."

Unul dintre elementele cheie ale cazului este o scrisoare de amenintare scrisa de mana, care a fost trimisa parintilor lui Gregory.

Scrisoarea cu pricina i-a fost trimisa tatalui baietelului ucis cu un an inainte sa se intample tragedia, in 1983. Specialistii considera ca scrisoarea ar fi fost expediata de matusa copilului, Jacqueline Jacob.

Parintii copilului au primit o noua scrisoare in ziua in care au primit vestea mortii copilului lor. In randurile scrisorii se face referire la o "razbunare", au sustinut specialistii criminalisti.

Avocatul celor doi sustine ca nu exista dovezi impotriva cuplului. "Nu exista dovezi materiale impotriva lor. Absolut nimic", sustine avocata Stephane Giuranna. "Caruta a fost pusa inaintea boilor", a adaugat avocata.

Ginette Villemin, in varsta de 61 de ani, este sora vitrega a tatalui baietelului ucis. Femeia a fost arestata saptamana trecuta, insa a fost eliberata joi.

Nici bunicii micutului ucis nu au scapat de interogatorul politistilor, fiind audiati ca martori in dosar.

Anchetatorii sunt de parere ca micutul a fost ucis din invidie, dupa ce tatal sau a fost promovat sef de atelier in fabrica familiei, impreuna cu sotia sa.

Cazul "Micutului Gregory" a facut obiectul unui documentar, subiectul a peste 50 de teze universitare si a fost protagonistul a peste 15 carti.