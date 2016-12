Dependenta de heroina le-a ucis fetita. Cum au fost gasiti cei doi parinti americani si bebelusul lor

Summer Chambers a reusit sa ramana in viata aproape 4 zile, dupa ce parintii ei au murit din cauza unei supradoze de heroina, relateaza Metro

Baby starves to death after ‘parents die minutes apart from heroin overdose’ https://t.co/HoFs5xThNh

— Hotty Hotty (@Hotty4_real) December 29, 2016

Fetita a murit din cauza deshidratarii si a inanitiei. Corpul ei a fost descoperit intr-un carucior de catre un prieten al parintilor ei, James Grant, care a patruns in locuinta fiindca nu mai primise niciun semn de la cei doi de cateva zile.

#new Baby starves to death after ‘parents die minutes apart from heroin overdose’ https://t.co/vN1aM2yJSR pic.twitter.com/Qj6Fs7l9d3

— Gist Path (@GistPath) December 29, 2016

De asemenea, el le-a gasit si cadavrele celor doi parinti, Jason Chambers in varsta de 29 de ani, in sufragerie, si pe cel al lui Chelsea Cardaro, in varsta de 19 ani, in baie.

Desi supradoza inca nu a fost confirmata de catre testele toxicologice, autoritatile cred ca cei doi au murit la cateva minute distanta unul fata de celalalt.