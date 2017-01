Descoperire macabra in Mexic: sase corpuri decapitate au fost gasite intr-o masina. Cadavrele prezentau urme de tortura

Capetele victimelor se aflau intr-un sac de plastic asezat pe vehicul, a adaugat un purtator de cuvant al securitatii statului, conform Agerpres.

Automobilul a fost gasit de politie pe strada. Alte patru cadavre au fost gasite luni in doua locuri din Chilapa, o localitate mai mica la circa 60 de km de orasul Chilpancingo, cu 187.000 de locuitori.

Victimele aveau mainile legate si prezentau urme de tortura, a precizat o sursa a AFP din cadrul autoritatilor locale.

Crimele au avut loc in cadrul luptei dintre cartelurile Los Ardillos si Los Jefes, care anterior formau cartelul Los Rojos, a explicat aceeasi sursa. In prezent, cele doua grupari criminale lupta pentru controlul traficului de droguri din regiune.

Tot in statul mexican Guerrero - unde in zonele montane se cultiva mac pentru opiu - au disparut in urma cu doi ani 43 de studenti, probabil asasinati de Los Guerreros Unidos, rivalul Los Rojos.

México: Hallan cinco cabezas sobre una camioneta en Chilpancingo https://t.co/pX6N1NRO44 pic.twitter.com/wj0QCfHGa2

— RT en Español (@ActualidadRT) January 16, 2017