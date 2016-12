Doi batrani au fost batuti cu bestialitate de fiul lor, care nu recunoaste nimic. Tatal acestuia este in stare critica

Sotii le-au spus medicilor ca au fost loviti dupa ce individul bause si ca au zacut apoi inconstienti in casa aproape doua zile. In timp ce barbatul de 40 de ani este cercetat in libertate, tatal lui, internat in spital, se lupta sa supravietuiasca.

Batranii de 78 si 80 de ani au ajuns la spital plini de vanatai si cu lovituri puternice la cap. Medicii spun ca femeia se afla inca stare de soc, dar a reusit sa le povesteasca prin ce nenorocire au trecut. Din pacate, starea sotului ei este mult mai grava.

Prof. dr. Diana Cimpoesu, medic-sef SMURD Spitalul Sf. Spiridon Iasi : "Au ajuns cu ambulanta si au declarat ca au fost agresati de unul dintre fii si sechestrati in locuinta mai multe zile, despre domnul am putea afirma ca starea este critica si prognosticul rezervat."

Fiul pensionarilor nu recunoaste nimic si spune, fara mustrari de constiinta, ca parintii au ajuns la spital din cauza batranetii. Constantin Herghelegiu, fiul batranilor

Reporter: Medicii spun ca au fost loviti... Constantin Herghelegiu, fiul batranilor : Nu este adevarat. Pe fondul batranetii si a oboselii, eu abia am revenit la domiciliu si urmeaza sa le fac o vizita si sa-i aduc acasa."

Norocul batranilor a fost un vecin care i-a gasit in casa. Barbatul spune ca s-a ingrozit cand au vazut in ce hal aratau cei doi si a sunat la ambulanta si la politie.

Vecin: M-am dus eu la mosnegi acolo si cand i-am vazut in ce stare...batuti, cu parul smuls din cap,din cauza lui ca ii bate Reporter:Fiul lora Vecin: Da, fiul lor!" Oamenii din sat spun ca sotii duceau o viata amara din cuza fiului violent.

Vecin: A venit ambulanta, a venit si politia Reporter: Are cineva grija de eia Vecin: Dar cine sa aibaa Are doi baieti in oras si el (fiul bataus), treaba lor nu ma intereseaza, dupa aceea vine sa imi dea foc"

Fiul pensionarilor este cercetat pentru lovire si alte violente insa incadrarea s-ar putea schimba daca medicii nu-l vor mai putea salva pe batran.