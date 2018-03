Doua avioane, pline cu pasageri, s-au ciocnit pe un aeroport din Israel. Unul trebuia sa decoleze spre Roma, iar altul spre Berlin. Imagini dupa impact - VIDEO

Pasagerii din cele două aeronave au fost evacuaţi, fără a fi cineva rănit. Într-un interviu acordat radioului armatei israeliene, unul dintre pasageri a descris coliziunea: “ceilalţi pasageri au vorbit despre confuzie şi despre un sentiment de dezorientare”.

Aeronava German Wings urma să decoleze spre Berlin, în timp ce avionul El Al mergea la Roma.

Autorităţile aeroportuare au deschis o anchetă în legătură cu acest incident, au precizat aceleaşi surse, fără să ofere alte detalii.

#BREAKING: Near collision between 2 planes in Israel's Ben Gurion airport: The wing of a Germania plane crashed into an El Al Plane - No one was injured pic.twitter.com/JkJByDYoC5