Dubla crima care a socat Marea Britanie. "Bonnie si Clyde" o fata de 14 ani si-a ucis mama si sora, ajutata de iubitul ei

Judecatorii britanici au ridicat restrictia privind detaliile acestui caz, astfel ca mass-media britanica a aflat cine sunt cei doi adolescenti ucigasi: Kim Edwards si iubitul ei, Lucas Markham.

Potrivit The Guardian, acestia sunt supranumiti de presa tabloida Bonnie si Clyde, iar dupa oribila dubla crima, tinerii au facut sex, au facut o baie impreuna si s-au uitat la 4 filme din seria Twilight.

In 2016, in timpul procesului din Nottingham, identitatea lor nu a putut fi facuta publica, din cauza varstei lor. Acum, aceste restrictii au fost ridicate de o instanta din Londra.

Initial, Kim si Lucas au primit 20 de ani de detentie, insa la apel pedeapsa a fost redusa la 17 ani si jumatate fiecare.

Mama si sora lui Kim au fost injunghiate de 10 ori, intr-un macel "rece si calculat" - a declarat procurorul Peter Joyce, la proces, mentionand faptul ca aceste crime au fost puse la cale intr-un McDonald's.

"Uciderea lui Elizabeth si Katie Edwards au fost oribile si brutale, iar intreaga tara a fost intr-o stare de soc, pentru ca doi minori, care aveau doar 14 ani la acea vreme, au putut pune la cale un act atat de cumplit" - a spus detectivul Martin Holvey din politia Lincolnshire.

"Au ramas jos in casa, uitandu-se la Tv si mancand, in timp ce corpurile zaceau sus. Nu au avut niciun pic de remuscari cand au fost gasiti intr-un final de politie si nici in timpul interogatoriilor." a mai spus detectivul.