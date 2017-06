Era atat de concentrat sa filmeze un taur fioros incat nu a realizat ca se indreapta inspre el. Ce a urmat. VIDEO

Incidentul s-a petrecut pe insula portugheza Terceira, in timpul unui eveniment cu traditie in zona. In imagini un barbat apare provocand taurul, in timp ce un altul filmeaza momentul cu iPad-ul sau. A fost atat de concentrat incat nu si-a dat seama ca taurul se indreapta spre el.

Animalul se napusteste asupra lui si il loveste in repetate randuri cu coarnele, pana cand cineva il trage de sfoara cu care era legat.

Starea barbatului ranit nu este cunoscuta.