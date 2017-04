Fotografia care a emotionant internetul. Ce gest a facut un baiat pentru tatal sau bolnav de leucemie - FOTO

Jon Straswon, in varsta de 33 de ani, a fost anuntat ca boala sa era atat de avansata, incat ar mai fi avut doar cateva saptamani de trait, relateaza Daily Mirror

Curajul barbatului l-a determinat sa infrunte boala si sa ceara tuturor sfaturi despre cum poate depasi dificultatile fizice si mentale, luptand doar pentru familia sa - Freya, George si Henry, copiii in varsta de 7,6 si 4 ani, si pentru sotia sa, Rachel.

Barbatul a fost surprins inconjurat de familia sa in spital, intr-o alta fotografie ce il infatiseaza imbratisand-l pe George. "Am trei copii, iar aceasta situatie este inacceptabila. Nu este momentul sa ma prabusesc si sa mor. Sunt dator familiei sa incerc tot ce imi sta in putinta."

Jon a fost diagnosticat cu leucemie mieloida acuta de ziua lui, pe 21 iulie, 2016, conform Devon Live. Dupa luni de tratamente inutile, printre care si un transplat de celule stem, ultima sa optiune a fost chimioterapia la spitalul Royal Devon & Exter.

Avand in vedere stadiul in care se afla acum, sansele de recuperare sunt infime, dar chiar daca tratamentul va functiona, el va fi obligat sa ramana internat in spital pentru urmatoarele 6 luni.

"Mi s-a spus ca pot pleca acasa, unde voi primi un tratament pe baza de calmante riscand sa mor in cateva saptamani sau pot incerca chimioterapia pentru a-mi mai fi acordat o a doua sansa. Dar sansele de recuperare sunt foarte mici. Exista, totusi, o posibilitate de 10% ca moartea sa se produca din cauza terapiei intesive si ca maduva oaselor sa nu se mai vindece", a spus Jon.

Sora sa, de 35 de ani, Rachel Glassco, a fost cel mai potrivit donator de maduva osoasa. Dupa ce transplantul a avut loc, starea lui Jon a inceput sa se indrepte.

"Dupa transplant, totul parea sa fie bine. Sangele meu era in regula, iar starea mea de sanatate se imbunatatise pe zi ce trecea. La o distanta de trei lui de la operatie, au inceput sa imi reapara umflaturi sub piele. Dupa biopsie, doctorul m-a informat ca leucemia a recidivat", a adugat barbatul.

Intre timp, Jon a fost informat ca daca tratamentul nu va functiona, mai are de trait doar cateva saptamani sau luni.