Funeralii cu dansuri...la bara. Scenele socante surprinse in Taiwan in momentul in care un politician a fost petrecut pe ultimul drum - VIDEO

Ceremonia nu a fost deloc funebra, au povestit turistii. Pe masinile de teren, care treceau pe strazile centrale a fost montata cate o bara, iar tinerele invitate sa danseze au facut un adevarat show, reusind sa atraga asupra lor toate privirile.

Localnicii nu au parut deloc surprinsi, scrie presa straina. Acesta a devenit un fenomen des intalnit in Taiwan. In schimb, turistii au ramas uimiti. Dansatoarele erau imbracate in pantaloni scurti si s-au miscat provocator in fata oamenilor. Cei aflati acolo si-au scos in graba telefoanele ca sa filmeze scena. Se intampla la inmormantarea unui politician de 68 de ani.