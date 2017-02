Imaginea care a emotionat internetul. Ultimele momente petrecute de o mama alaturi de fiul ei de 6 ani

Sharon Carver, in varsta de 37 de ani, a postat fotografia emotionanta cu fiul ei, Marc Poole, la doar cateva ore de la moartea lui. Copilul a decedat la doar doua zile dupa ce au aparut primele simptome, conform Daily Mail.

Pe imagine se observa cum Sharon il strange in brate pe Marc, in incercarea de-a atentiona si alti parinti in privinta acestei boli mortale.

Femeia i-a atentionat pe alti parinti ca ar trebui sa ia in considerare ca atunci cand apar stari de voma, iritatii, letargie si o temperatura corporala de peste 40 de grade, copilul ar putea suferi de meningita.

Sharon, din South Yorkshire, a declarat: “Nu vreau ca oricare alt parinte sa treaca prin ceea ce am trecut eu si Marc. Nu pot sa descriu ce-am simtit cand mi-am pierdut copilul. Nu te astepti ca asa ceva sa ti se intample tie. Nu vreau ca altcineva sa isi piarda copilul intr-un mod similar”.

Sharon a relatat prin ce a trecut Marc: "A inceput sa vomite, iar vederea a inceput sa ii fie afectata. A devenit letargic si avea febra, totusi, mainile si picioarele ii erau reci ca gheata."

In urma unei anchete in februarie 2016, Marc a murit din cauza unei infectii care a declasant un soc septic, iar organele sale au cedat.