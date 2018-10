Imagini care pot afecta emotional. O femeie din Alabama si-a lipit dinti de zombie de Halloween, dar dupa petrecere a avut un soc: ”Nu mai fac niciodata” - FOTO/VIDEO

Machiajul s-a şters fără probleme, dar dinţii de zombie n-au vrut să iasă sub nicio formă. Femeia a stat toată noaptea cu proteza şi cu dureri, până când un dentist i-a îndepărtat dinţii falşi milimetru cu milimetru.

Anna şi-a lipit dantura de zombie de trei dolari direct de dinţii adevăraţi şi susţine că a folosit un adeziv temporar, aşa cum scria pe ambalaj. O incomodau puţin, dar s-a dus la petrecere, iar când s-a întors acasă a realizat că nu-i poate scoate.

Woman explores legal options after ‘zombie teeth’ became stuck in her mouth https://t.co/EhhgTjQU0B pic.twitter.com/4DCdkRh2Qc