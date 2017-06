Imagini infioratoare cu momentul eliberarii unei femei, tinuta inchisa 2 luni intr-un container de un criminal in serie - VIDEO

Dupa ce au auzit tipete, politistii au taiat lacatul containerului si au eliberat-o pe femeia care era legata cu lanturi.

Kala Brown a fost tinuta captiva si violata de criminalul in serie. La proces, individul a marturisit ca a ucis 7 oameni in 13 ani, timp in care conducea o afacere de succes in domeniul imobiliar.

In noiembrie anul trecut, a fost arestat dupa ce politia a primit un pont anonim.

Una dintre victimele lui era prietenul femeii pe care a inchis-o in container. Criminalul isi va petrece restul vietii in inchisoare