Imaginile care au scandalizat Rusia. Ce facea un tata cu bebelusul sau - VIDEO

Barbatul se afla de mai mult timp in vizorul anchetatorilor, dupa ce s-a fotografiat in timp ce isi tinea bebelusul atârnat in gol de pe acoperisul blocului.Imaginea a fost insotita de descrierea: „Privestea lumea dintr-un unghi diferit”, noteaza The Siberian Times.

Barbatul este recunoscut pentru fotografiile sale controversate.Cei care au vazut imaginile sunt de parere ca barbatul isi pune bebelusul bebelusul in pericol. in urma cercetarilor efectuate, politistii au deschis o ancheta, analizând imaginile si clipurile raportate.

Reactiile negative au aparut si in mediul online, unde internautii l-au considerat „bolnav” sau „complet nebun”.