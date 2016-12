In ziua de Craciun, un barbat din Romania si-a ucis nevasta si fetita, apoi a vrut sa se sinucida. Ce a scris in biletul lasat in urma

Macinat apoi de gandul ca o sa ajunga la puscarie, a incercat sa se omoare, insa a fost gasit in ultimul moment de fiul sau. Povestea intunecata a socat intreaga comunitate.

Simion Tavala si sotia sa se certau des, spun rudele. Erau casatoriti de 18 ani, insa, in ultimele luni, situatia devenise de nesuportat, asa ca femeia i-a cerut divortul l-a amenintat ca vrea sa vanda casa.

In noaptea de Ajun, dupa ce au mers impreuna cu fiica lor sa-si colinde vecinii, cei doi s-au certat din nou. Dupa cateva ore, in dimineata zilei de Craciun, barbatul le-a ucis pe amandoua si le-a aruncat trupurile in fantana, avand grija sa acopere gaura cu un capac.

In momentul in care fiul sau s-a trezit, i s-a plans acestuia ca cele doua l-ar fi bruscat dupa care ar fi plecat la bunicii din partea mamei.

Petru Tavala, baiatul suspectului de crima: "Mama avea telefonul inchis, sora nu raspundea la telefon. In camera lui, erau ochelarii cazuti pe jos, ea nu obisnuia sa mearga fara ochelari niciodata. Nu mi-a trecut atunci prin cap. L-am gasit pe tata in casa, era un pic agitat."

In jurul orei 9, baiatul si-a descoperit tatal in sura in timp ce incerca sa-si ia zilele. Speriat, a sunat la 112 si impreuna cu niste vecini i-au acordat primul ajutor. Individul a fost resuscitat si dus la spital. Spre seara, politistii au facut macabra descoperire.

Petru Tavala, baiatul suspectului de crima: "Au venit doua masini de politie, m-au ajutat la cautari, am cautat prin casa, la bunica, prin sura, nu era nimic. Si la un moment dat, un domn politist a zis sa aduc o ranga. Noi avem un capac de ciment. Am adus ranga si am ferit capacul si am vazut."

Maria Tavala, mama suspectului de crima: "Ea a vrut sa-i vanda casa. Voia sa divorteze, sa nu mai stea cu el. Ca ea e tanara de 36 de ani si el are 45. Probabil isi facea de cap. Eu nu stiu cine le-a omorat doamna, ca eu nu le-am vazut."

Procurorii au asteptat ca suspctul sa iasa din coma ca sa discute cu el.

Ioan Vestemean, prim procuror Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu: "A lasat si un bilet in care indirect a descris fapta. Mai mult, zicea ca el a fost cel atacat de mama si de fiica si pe acest fond a fost nevoit sa se apere. Baiatul a gasit biletul."

Pentru faptele sale ingrozitoare, barbatul risca o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare.