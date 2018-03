Incident socant in India. O femeie a fost atacata cu acid de catre sotul ei fiindca a nascut o fetita - FOTO si VIDEO

Farah Biwi, în vârstă de 25 de ani, a fost rănită de soţul ei, Siraj Biwi, în vârstă de 32 de ani. În urma atacului, femeia a suferit arsuri grave pe faţă, mâini şi pe abdomen, după ce soţul ei i-ar fi aruncat acid pe faţă în dată de 7 martie, conform Mirror

Cei doi erau căsătoriţi de opt ani şi au împreună două fetiţe. Acum, victima este în spital, unde primeşte tratament. Poliţiştii îl caută pe agresor şi spera să îl aresteze pentru că a mutilat-o în mod voluntar pe soţia sa. Farah susţine că după ce a născut prima fetiţă, familia bărbatului a început să o hărţuiască.

Părinţii soţului ei i-au cerut bani, iar când aceasta refuza, aceştia o băteau. “Nu mi-am imaginat niciodată că mă vor ataca cu acid”, a spus Farah.

