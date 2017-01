Interpreta hitului "Lambada" ar fi fost arsa de vie in masina sa. Politia nu stie cine a comis oribila crima

Cantareata Loalwa Braz Vieira, cunoscuta in toata lumea pentru melodia Lambada, a ars de vie in masina parcata in apropierea locuintei sale din Rio de Janeiro. Pompierii au fost cei care au stins focul si au anuntat politia. Investigatorii spun ca vedeta ar fi fost omorata, insa deocamdata nu se stie nimic despre faptasi.

Cert este ca cei care i-au vrut raul i-au incendiat si casa. Prezenta a doi barbati inarmati a fost semnalata in apropierea locuintei, in timpul noptii, potrivit site-ului de stiri G1, care citeaza o serie de "informatii preliminare" detinute de politia militara locala.

Trupul neinsufletit al cantaretei a fost transportat la Institutul de Medicina Legala.

Loalwa Braz s-a nascut in Rio de Janeiro si a crescut intr-o familie de muzicieni, tatal ei fiind seful unei orchestre de muzica traditionala braziliana, iar mama pianista. Ea a devenit cunoscuta in lumea intreaga dupa ce, impreuna cu o formatie franco-braziliana a lansat la sfarsitul anilor 80 hitul mondial "Lambada".

Hitul inspirat dintr-un cantec bolivian, a fost vandut in milioane de copii in toata lumea. Ulterior, cantareata a fost data in judecata de doi frati care inregistrasera piesa cu 8 ani inainte. In 2010 Jennifer Lopez a folosit linia melodica pentru cantecul ei On The Floor.