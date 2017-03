Jocul sinistru care ar fi impins la sinucidere zeci de adolescenti in Rusia. Ce inseamna "Balena Albastra"

Se prespune ca jocul Blue-Whale ar fi dus la moartea a 130 de tineri in ultimele 6 luni, relateaza France Soir. Jocul morbid presupune indeplinirea mai multor sarcini pe parcursul a 50 de zile, provocari lansate de un "administrator".

Tinerii care intra in joc trebuie sa trimita dovezi foto pe site-ul VKontakte (un fel de Facebook rusesc) ca au dus la bun sfarsit fiecare dintre aceste sarcini. La finalul celor 50 de zile, castigi jocul prin sinucidere, relateaza The Sun. Tinerii ar fi constransi prin intimidari si amenintari sa-si puna capat zilelor.

Yulia Konstantinova

Pe seama jocului sunt puse trei morti doar in ultima saptamana in Rusia. Pe 26 februarie, doua adolescente de 16 ani, Veronika Volkova si Yulia Kostantinova, s-au sinucis aruncandu-se de la etaj.

Veronika Volkova

In ultimele zile, o alta tanara de 14 ani a murit, aruncandu-se in fata trenului. O fetita de 13 ani s-a ranit grav aruncandu-se de la fereastra apartamentului in care locuia, in Siberia. Toate aceste adolescente jucau Blue-Whale. Cu toate acestea, politia nu are dovezi clare care sa lege jocul de aceste sinucideri.

Yulia Konstantinova

Potrivit Novaya Gazeta, politia a lansat o investigatie. Presa pune pe seama jocului, cel putin 130 de sinucideri in ultimele 6 luni. De ce se numeste balena albastraa Sunt teorii care sustin ca balenele albastre ar avea un comportament suicidal, lasandu-se sa esueze pe plaje.

Philipp Budeikin

Fenomenul nu este unul singular in Rusia. Intre decembrie 2013 si mai 2016, opt grupuri virtuale au fost create pe site-ul VKontakte, pentru a promova comportamentul suicidal in randul tinerilor. Philipp Budeikin, un tanar de 21 de ani, a fost pus sub acuzare pentru organizarea unor astfel de grupuri.

Pe seama jocului sinistru, care a devenit popular si in afara Rusiei, este pusa si moartea unui tanar de 17 ani din Codlea, Brasov, gasit spanzurat intr-o padure. Politia nu a confirmat insa existenta unei astfel de ipoteze, discutata de tinerii din oras pe retelele de socializare, relateaza TVR.