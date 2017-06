Marturiile unui britanic convertit la Islam si devenit "luptator ISIS". Jack Jihadistul: "Nu stiu ce se va intampla cu mine"

In aceste momentre, baiatul este inchis intr-o inchisoare din Siria si spera sa i se permita intoarcerea in Regat.

Jack Letts are 21 de ani si este absolventul Scolii Cherwell, Oxford.

Se pare ca baiatul a ajuns pe mana militiei kurde si ca nu are "absolut nicio idee" despre ceea ce are sa i se intample.

Tanarul de 21 de ani s-a convertit la Islam si a decis sa faca o calatorie in Siria. Se pare, ca baiatul s-a alaturat gruparii jihadiste Stat Islamic, devenind unul dintre soldatii lor.

"Vreau sa ies de aici pentru ca inca sunt inchis in inchisoarea Militiei Kurde din Siria.Vreau sa-mi continui viata", sustine baiatul intr-un interviu acordat jurnalistilor de la Alaraby TV, noteaza The Sun.

"Nu stiu ce se va intampla cu mine. Nimeni nu stie ce se va intampla in viitor in afara de Allah", marturiseste barbatul.

Tanarul jihadist isi doreste sa-si revada mama pentru "ca vreau sa ii explic anumite lucruri", adauga Jack.

Parintii sai, John Letts (55) si Sally Lane (54), sunt acuzati de infractiunea ce finantare a terorismului, dupa ce au incercat sa-i trimita bani fiului lor. Sotii au petrecut 5 nopti in detentie, pana cand judecatorul i-a eliberat pe cautiune. Decizia nu este una definitiva, iar procesul va mai dura pana la sfarsitul anului. Judecatorul, care s-a ocupat de acest caz, sustine ca cei doi soti au ajuns in custodia politistilor "din iubire fata de copilul lor".

Wonderful news!#YPG #TwitterKurds Interview reveals 'Jihadi Jack' Letts alive and being held by Kurdish militia https://t.co/XVou3NS6Wq

— Raj Kumar (@RK_U2) 3 iunie 2017

"Acum putem rasufla usurati. Este pentru prima data cand ni se confirma ca el a trait in tot acest timp", marturiseste mama lui Jack.

In interviul acordat, Jack reclama membrii Statului Islamic, sustinand ca motivul pentru care pierd teritoriile din Siria si Irak se datoreaza faptului ca nu "au aplicat corect prevederile Islamului de la inceput. De aceea Allah nu ii ajuta".

Din marturiile sale, acesta s-a convertit la Islam inca din adolescenta. La scurt timp, in anul 2014, a plecat in Siria.

Oficialii sustin ca in Siria a fost racolat de catre jidahistii ISIS.

Ajuns in Siria, a luat numele de Abu Mohammed si s-a casatorit cu o femeie din Irak cu care are un fiu, pe Muhammed. In timpul pe care l-a petrecut in Siria, Jack a recunoscut ca a purtat arme asupra sa si ca a supravietuit unui atac cu drona.

Jack admite ca uneori duce dorul confortului occidental, cel mai mult lipsindu-i "kebab-ul si gogosile".