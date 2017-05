Medic britanic, arestat pe motiv ca "viola minore de 12 ani". Ce au gasit politistii in servieta sa

Barbatul a fost arestat in timp ce savura un sandwich intr-o cafenea din capitala Cambogiei, Phnom Penh. Clive Cressy este un britanic din Hove, estul Sussex. Anchetatorii sustin ca barbatul ar fi intretinut relatii intime cu fetite cu varste cuprinse intre 12-15 ani, in plus, britanicul ar fi platit mai mult de 2.300 de lire pentru a intretine relatii sexuale cu o virgina.

Se pare ca barbatul nu ar fi fost singurul vizat de achetatori, ci si iubita sa de origine vietnameza Chea Sokthy, in varsta de 27 de ani. Femeia a fost si ea arestata, in apartamentul in care locuia impreuna cu medicul Clive Cressy.

In locuinta celor doi, politistii au gasit o servieta ce continea haine de copii, creioane si papusi, pe care individul o folosea pentru a-i atrage pe minori. In plus, apartamentul era impanzit de calculatoare si camere de filmat, cu scopul de-a inregistra perversiunile la care erau expuse minorele.

Cei doi se afla de marti in arest in inchisoarea Prey Sar, Cambogia. Anchetatorii sustin ca medicul britanic ar fi platit o fata de 14 ani cu 3.000 de dolari pentru a-i oferi virginitatea, iar celelalte copile primeau sume cuprinse intre 200-300 dolari.