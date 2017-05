Moartea unui om de afaceri filantrop, in conditii suspecte, a socat comunitatea: "Era foarte amabil si generos"

Guy Hedger, in varsta de 61 de ani, era Directorul de Marketing a unei faimoase firme de asigurari. Barbatul, se pare, ca ar fi fost omorat dupa ce un hot a dat o spargere in luxoasa sa casa din St. Ives, Dorset, Marea Britanie.

Anchetatorii sustin ca zona exlusivista, unde se afla casa milionarului, este adesea tinta hotilor atrasi de bogatiile pe care le gasesc in interiorul locuintelor. Dupa ce au analizat modul de operare, anchetatorii sustin ca se confrunta cu un caz de crima cu premeditare. Se pare, ca milionarul Guy Hedger era in vizorul hotilor.

Prosperul om de afaceri locuia in casa impreuna cu sotul sau, in varsta de 48 de ani. Cuplul a decis in anul 2005 sa intre intr-un parteneriat civil, cei doi fiind "dedicati unul altuia" si obisnuiau sa ajute persoanele in nevoie pentru a avea acces la educatie si hrana.

In momentul in care spargatorii au intrat in casa lor, cei doi soti dormeau intr-unul dintre cele sase dormitoare ale casei. Somnul celor doi a fost alungat la ora 3:00 dimineata, cand hotii au dat navala in casa.

Partenerul de viata al milionarului este singurul martor ale scenei in care Guy Hedger este impuscat de catre unul dintre hoti. Barbatul isi reaminteste ca partenerul sau nu a murit pe loc, ci a fost transportat de urgenta la spital. Din pacate, la scurt timp, Guy Hedger a fost declarat decedat.

Autoritatile au impanzit casa milionarului, cautand obiectul cu care a fost omorat. Pana in acest moment, politistii nu au intrat in posesia armei crimei. " Eu sunt de parere ca totul a fost planificat...Locul este cercetat de politisti - sunt cam sase sau sapte dube, fiecare apartinand unor echipaje de politie diferite. Nu cred ca au gasit arma crimei, deoarece par a cauta frenetic", precizeaza vecinul Alex Barnes (30 de ani). Pista pe care merg anchetatorii este aceea a unei crime cu premeditare. "Noi suntem de parere ca in acest caz ne confruntam cu crima cu premeditare. Tocmai de aceea, ne-am dori ca cei care au auzit ceva sau au vazut persoane sau vehicule suspecte in zona, inainte sau in timpul atacului, sunt rugate sa ne contacteze", precizeaza Inspectorul Sef al Detectivilor Sarah Derbyshire.

Vecinii victimei sunt toti in stare de soc dupa cele intamplate. Toti cei care l-au cunoscut au numai cuvinte de lauda la adresa milionarului: "Guy era foarte amabil si foarte generos, care isi oferea voluntar timpul liber pentru a le fi de ajutor celor din jurul sau", afirma unul dintre apropiati.

Moartea suspecta a milionarului Guy Hedger este nu a fost elucidata. Ancheta politiei este in plina desfasurare.