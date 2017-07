Momentul in care mai multe persoane sunt aruncate dintr-un carusel de tip "minge de foc" in SUA. Un tanar a murit. VIDEO

Seful Pompierilor, Steve Martin, a precizat ca mai multe persoane au fost aruncate dintr-un carusel in forma de pendul din localitatea Columbus.

De asemenea, trei persoane ranite in incident sunt internate in stare critica, iar un deces a fost confirmat de catre guvernatorul Ohio, John Kasich. Atentie urmeaza imagini cu puternic impact emotional

Guvernatorul a cerut inchiderea tuturor caruselelor, pana ce vor avea loc inspectii de siguranta la Targul de Stat al Ohio.

Acesta a cerut si deschiderea unei investigatii cu privire la tragedia din Columbus.

De asemenea, caruselul implicat in accident este cunoscut sub numele de ”mingea de foc” si presupune invartirea pasagerilor in cercuri la viteze mari, fiind cunoscut drept ”afterburner” in mai multe balciuri din Europa.

”Pasagerii au fost aruncati cu o viteza ridicata si cu multa energie, ajungand la sase-noua metri distanta, uneori chiar si mai mult - in mijlocul aerului, iar apoi s-au izbit de pamant la o distanta semnificativa fata de carusel”, a declarat un medic care a tratat victimele de la Columbus.

Acesta a explicat ca viteza impactului este similara cu cea dintr-un accident rutier.

De asemenea, printre raniti se numara si un adolescent in varsta de 13 ani, iar presa locala sustine ca persoana decedata avea 18 ani.