Momentul in care un american s-a aruncat in gol in drum spre tribunal. Urma sa fie judecat pentru viol si crima. VIDEO

Robert Seman Jr, in varsta de 48 de ani, urma sa fie judecat in Ohio fiind acuzat viol si uciderea a trei persoane prin incendiere, relateaza Daily Mail

In cazul in care era gasit vinovat de uciderea lui Corrine Gump, in varsta de 10 ani, si a bunicilor ei, William Schmidt, in varsta de 63 de ani si Judith Schmid, in varsta de 63 de ani, barbatul urma sa fie condamnat la moarte.

Pe imagini se observa cum detinutul este escortat de catre doi politisti, iar la un moment dat se opreste brusc, face cativa pasi si se arunca peste balustrada. Se pare ca suspectul a ales sa se sinucida in loc sa fie judecat.

Procurorii sustin ca Seman auincendiat casa familiei Schmid cu putin timp inainte sa fie judecat pentru acuzatiile de viol. Politistii au descoperit arsuri pe corpul barbatului dupa ce l-au arestat pentru acel incendiu. Agresorul s-a declarat nevinovat, atat de acuzatia de crima, cat si cea de viol.

Se presupune ca abuzul sexual asupra minorei ar fi durat cativa ani, timp in care barbatul a avut o relatie cu mama fetitei, Lyn Schmidt.