Morga din orasul indonezian Palu este plina pana la refuz. Cateva localitati sunt inca rupte de lume - FOTO

La 4 zile de la dezastru, orasul Palu este sub dărâmături, iar cadavrele zac peste tot.



Cel puţin 844 de oameni au pierit, dar bilanţul este provizoriu, pentru că echipele de intervenţie nu au reuşit să ajungă în toate localităţile devastate.

Imaginile filmate din drone arată dezastrul lăsat în urmă de tsunami şi de cutremurul cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, care au lovit insula Sulawesi. Pe o fâşie lungă de coastă n-au rămas în picioare decât palmierii.

Relatare Matt Rivers, CNN Correspondent: ”Ca să vă faceţi o idee despre cum stau lucrurile, nouă ne-a luat 36 de ore să ajungem în zona afectată, din cauza accesului dificil. Drumurile sunt blocate, podurile - năruite. Am reuşit să prindem un avion către Palu doar în urmă ca 2 ore. Şi primul lucru care ne-a frapat la aterizare este ca aeroportul a fost transformat în centru de sinistraţi. Sunt familii care campează pe pistă de trei zile.

La o sută de metri în dreapta mea se află principalul spital din Palu. Cred că sunt vreo 130 de cadavre aşezate unul lângă altul în parcarea din faţa unităţii de urgenţe a spitalului din Palu, pentru că morga este deja plină până la refuz.

Iar ceea ce vedeţi chiar în spatele meu este, practic, un spital în aer liber. Aceşti oameni ar trebui să fie, în mod normal, în clădirea spitalului aflată în dreapta mea. Însă există temeri că s-ar putea produce noi replici seismice. Oamenilor le este frică să intre în interiorul clădiri şubrezite, pentru că o nouă replică seismică, puternică, ar putea provoca prăbuşirea clădirii.”

'Nightmarish' scale of Indonesian quake disaster emerges as rescuers fan out https://t.co/Mtzvf2y8i2 pic.twitter.com/oSaDYaXfcV