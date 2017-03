Motivul incredibil pentru care un polonez si-a ucis fiica vitrega, in varsta de 2 ani. Ce a dezvaluit apoi mama fetei

Szymon Brzozowski, un polonez in varsta de 24 de ani, s-a razbunat pe Lilka, fetita de 2 ani a partenerei sale, deoarece a pierdut un joc pe calculator. Suparat, barbatul de origine poloneza si-a izbit fiica vitrega de rama de metal a usii, producandu-i fetitei rani grave. Incidentul s-a produs intr-o localitate din provincia poloneza Wielkopolska.

Mama copilei, Angelika (24), a marturisit anchetatorilor ca fetita a refuzat sa mai manance si sa mai bea dupa ce a fost lovita de catre barbat. Alarmata de starea copilei, mama sa a dus-o la spital unde a fost operata de urgenta. La trei zile dupa interventie, fetita a murit din cauza traumatismelor cranio-cerebrale pe care i le-a provocat lovitura.

Femeia a recunoscut in fata anchetatorilor ca Brzozowski "a izbit fetita in tocul usii din frustrarea ca a pierdut un joc pe calculator", noteaza jurnalistii de la Mirror. Brzozowski a recunoscut, de altfel, ca obisnuia sa-o pedepseasca pe fetita de doi ani, obligandu-o sa stea in colt sau o inchidea in baie.

Polonezul a fost acuzat ca a abuzat un minor provocandu-i, in cele din urma, moartea si de terorizarea psihica a sotiei sale si a altor doi copii. Daca va fi gasit vinovat, barbatul risca 12 ani de detentie.