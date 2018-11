Noi detalii in cazul fotbalistului brazilian mutilat si ucis: „Te joci cu focul” - FOTO

Potrivit site-ului Marca.com, agresorul acestuia este un om de afaceri. El a precizat în faţa anchetatorilor că fotbalistul Correa ar fi vrut să-i violeze soţia, ceea ce i-a stârnit furia.

Din acest motiv, l-a atacat pe fotbalist. Trupul acestuia a fost descoperit într-un tufiş, decapitat şi cu organul genital tăiat.

Edson Brittes Jr has claimed responsibility for the murder of Sao Paulo's Daniel Correa pic.twitter.com/u6vCzUdRne