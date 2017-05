O britanica a fost condamnata la 11 ani de inchisoare dupa ce si-a atacat logodnicul. De ce au ramas socati paramedicii

Harriet Sharp, in varsta de 25 de ani, l-a atacat pe logodnicul ei Martyn Brown, in varsta de 29 de ani, cu un cutit. Atacurile au avut loc in octombrie 2016, decembrie si in ianuarie, anul curent, relateaza Metro

Pana la urma, femeia a chemat o ambulanta sub pretextul ca avea dureri stomacale, ca mai apoi, paramedicii sa realizeze ca Brown era ranit si avea un plaman perforat.

Barbatul, tatal a doi copii, a crezut ca dupa atacul din ianuarie, urma sa moara. Cand paramedicii au ajuns la fata locului si au realizat ca este ranit, acesta a recunoscut ca nu a raportat abuzul din cauza faptului ca “ii era rusine de ceea ce a patit”.

Avocatul lui Sharp, John Woodward, a spus despre clienta sa ca aceasta a suferit experiente traumatizante in copilarie, suferind de leucemie, si a incercat sa se sinucida.

El a adaugat: “Si-a invatat lectia, ii pare rau. Stie ca ceea ce a facut este extrem de grav”.