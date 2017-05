O britanica s-a stins in bratele sotului sau, iar el suna disperat dupa ajutor. "Este cea mai rea zi din existenta mea"

Barbatul locuia impreuna cu sotia sa Julia, care ducea o lupta grea cu o boala nemiloasa - cancerul.

Rich sustine ca moartea sotiei sale a fost "fara dubii cea mai ingrozitoare zi din existenta" sa. Barbatul a avut curajul de a-si expune povestea in fata intregii lumi,sustinand ca fost fortat sa asiste la scena in care sotia sa pierdea lupta cu viata, stingandu-se sub ochii sai.

Rich arata cu degetul spre autoritati pe care le acuza ca nu au reactionat prompt solicitarilor sale disperate. Barbatul afirma ca a sunat de trei ori la numarul de urgenta american 999, insa de fiecare data apelul sau a fost lasat la urma. Intr-un final, dupa ce apelul sau disperat a fost preluat de unul dintre operatori barbatul sustine ca starea sotiei sale se deteriorase considerabil.

Dupa o lunga asteptare, in incercarea de a fi preluat de unul dintre operatori, o voce i-a transmis ca "vor sosi la dumneavoastra atunci cand vor fi disponibili".

La sosirea ambulantei, starea de sanatate a femeii s-a deteriorat considerabil, provocandu-i moartea.

"Astazi mi-am pierdut sotia mea mult iubita. Este oribil, fara dubii este cea mai rea zi din existenta mea. Nu am fost niciodata atat de suparat...Imi este frica de viitor, insa am copiii si voi fi pentru ei o stanca", sustine sotul indurerat.