O bunica si-a ucis fiul, apoi si-a injunghiat fiica. Totul s-a intamplat in Florida sub ochii nepotilor, de 4 si 5 ani

Janel Charlene Francis, in varsta de 45 de ani, si-a omorat, respectiv ranit copiii, chiar in fata nepotilor ei, conform Daily Mail

Ea l-a omorat pe fiul ei, Devan Francis, in varsta de 18 ani, si a injunghiat-o in gat pe fiica ei, Gabrielle Torrence, in varsta de 24 de ani, in urma unei dispute.

Copiii Gabriellei, in varsta de 4 si 5 ani, au luat parte la scena socanta, declarand: “Bunica a omorat-o pe mama”.

Unul dintre copii a declarat ca atacul a pornit cand ea se juca cu Torrence, iar Francis s-a indreptat catre fiica ei si a injunghiat-o pe fiica de 24 de ani in gat. Initial, nepotii au crezut ca mama lor a murit, din cauza faptului ca pierduse foarte multa sange.

Un martor a alergat catre locului incidentului, dupa ce a auzit-o pe femeie tipand. Copiii plangeau, tipau si ei, fiind acoperiti cu sange.

Devan a fost ucis cand a intrat in camera, iar mama sa l-a atacat. Unul dintre nepoti le-a spus autoritatilor ca l-a vazut pe fiul agresoarei intins pe jos, iar femeia a inceput sa se injunghie singura in piept.

Acum, cei mici se afla la strabunica lor, care are grija de ei. Francis a fost transportata la spital, dar nu se stie care este starea ei.

Torrence se afla si ea la spital. Ea a scris pe profilul ei de Facebook ca mama ei “i-a perforat un plaman si trei sferturi din inima”, cand a injunghiat-o.

Ea a adaugat: “Va multumesc tuturor pentru ca v-ati rugat pentru mine in aceste momente grele. E un miracol ca am ramas in viata.”