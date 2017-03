“O, Doamne! Nu!” Cum a reactionat un om care a incercat pentru prima oara pedichiura cu pesti - VIDEO

In momentul in care barbatul si-a bagat picioarele in acvariul plin cu pesti si-a pierdut cumpatul, iar ceeea ce ar fi trebuit sa fie o experienta relaxanta s-a transformat in una de cosmar. Pentru a se incuraja, acesta a repetat de mai multe ori “Pot sa fac asta, pot sa fac asta!”

O multime de persoane care treceau prin zona s-au oprit cand au auzit strigatele barbatului “O, Doamne! Nuu!”, iar unul dintre prietenii sai chiar l-a tinut de mana, in semn de incurajare.

Buraseth Wattanakom, unul dintre amicii care au si filmat intreaga scena a spus: “A fost foarte amuzant. Nu am mai vazut pe nimeni care sa aiba reactia asta cand face pedichiura cu pesti.”

“Este o senzatie ciudata la inceput, insa el chiar nu a putut face fata. Erau o multime de oameni care priveau si filmau.”

“In general dureaza cinci minute, alteori mai mult, chiar 15 minute. El nu a mai rezistat dupa doua minute.”

Pedichiura cu pesti a crescut in popularitate in ultimii ani. Ea se realizeaza cu ajutorul pestilor Garra Rufa, si are scopul de a elimina pielea uscata sau moarta.