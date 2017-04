O fata de 17 ani a murit dupa ce a fost atacata de un rechin in timp ce facea surf cu tatal ei. Familia se afla in vacanta

Fata se afla cu tatal ei in apa si faceau surf atunci cand un rechin a atacat-o si i-a smuls un picior. A fost dusa in stare critica la spital, dar a murit din cauza ranilor grave, scrie The Guardian.

Mama fetei si cele doua surori ar fi privit de pe plaja momentul tragic fara sa poata face nimic insa. Se pare ca familia se afla in vacanta de Paste.

17yo girl fighting for her life after Wylie Bay shark attack. #esperance pic.twitter.com/kCNdidIXa6