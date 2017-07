O tanara de 18 ani din Romania a murit la spitalul din Barlad, dupa ce medicii i-au spus ca se "alinta". Cazul, anchetat de politie

Asta dupa ce in urma cu doua saptamani a ajuns tot acolo si a acuzat dureri puternice de cap.

Atunci, doctorii i-ar fi spus ca se alinta, dupa cum povestesc cei din familie, si au trimis-o acasa. Familia fetei crede ca fata ar fi putut fi salvata daca doctorii ar fi consultat-o cu atentie inainte cu doua saptamani.

Atunci, tanara a fost adusa la spital cu Salvarea, pentru ca o durea capul si avea stari de voma. La UPU a fost insotita si de prietenul sau. Amandoi aveau sa povesteasca apoi ca personalul medical i-ar fi spus fetei ca se alinta, dupa ce a dat de baieti. I-ar fi dat doar un tratament cu vitamina C, pastile anti-raceala si un antiobiotic.

Acasa, insa, nu s-a simtit mai bine, pentru ca in final sa faca stop cardio-respirator. A fost resuscitata, dar in cele din urma s-a prapadit. Rudele fetei sunt revoltate ca medicii nu i-au facut de la bun inceput un computer tomograf.

Dorel Nedelcu, vecin: "A spus ca i-a gasit pe creier o tumoare cat oul. Ea se simtea cu dureri la cap, in frunte, vomita, nu i-a putut face un tomografa Poate o salva. I-a dat reteta, du-te acasa, te alinti, s-a dus acasa si a decedat. E pacat ca s-a pierdut un suflet tanar. Parintii au tinut-o greu la liceu 4 ani. Au 9 copii. Au facut un efort pentru ea."

Paraschiva Ciobanu, matusa tinerei: "Acum 3 saptamani, ea fost la spital cu salvarea. Acolo i-a facut un control, a zis ca o doare capul, i-au spus ca se face, e frumoasa, a dat de baieti, te duci acasa. Era foarte respectuoasa, educata. A luat bursa pe capul ei, pe munca, fata a murit cu zile. Nu a salvat-o doctorii acu 3 saptamani."

Sandu Ciobanu, tatal tinerei: "Ii puteau face un tomograf sau o trimiteau in alta parte, ca noi nu puteam, nu avem. Dar un tomograf la cap nu putea sa faca la un copil, nu ti-e milaa! Nici un caine nu il lasi sa moara. Il dai mai incolo. Dar lasi un copil sa moara a!"

Cei din spital spun ca sunt pregatiti sa le dea politistilor toate documentele legate de internarile fetei, daca va fi nevoie.

Doctor Gabriela Danis, directorul medical al spitalului de Urgenta Barlad: "Decesul s-a inregistrat la 1.30. In tot acest timp s-au facut manevrele de specialitate. Nu isi reproseaza nimeni nimic. A fost un caz de urgenta maxima. S-a procedat conform protocolului."

Nicoleta Ciobanu, mama tinerei: "Voi face plangere mai departe. Pentru ca vor pati si alti copii ca mine. Nu se poate. Eu am crescut-o dintr-o bucatica si medici isi bat joc. Trebuiau sa imi spuna sa merg mai departe ca e foarte bolnava si ei i-au spus ca te alinti."

Pentru inmormantarea Anei, parintii sai, oameni modesti, s-au imprumutat de la vecini si de la rude.

Anchete declansate de conducerea spitalului si Politie

Conducerea Spitalului de Urgenta Barlad si Politia au declansat cate o ancheta la unitatea medicala barladeana, dupa ce tanara a murit din cauza tumorii.

Cazul mortii pacientei de 18 ani la Spitalul de Urgenta Barlad a ajuns subiect de ancheta pentru conducerea unitatii medicale si a Politiei, dupa ce parintii tinerei au acuzat cadrele medicale ca fiica lor ar fi fost tratata cu superficialitate in spital.

Cercetarile in acest caz au fost declansate de o sesizare facuta la Politie de catre un medic de la Compartimentul de Primiri Urgente (CPU), in urma inregistrarii decesului tinerei, la spitalul din Barlad.

Anterior, fata de 18 ani a fost gasita in stop cardio-respirator de catre un echipaj de la Serviciul de Ambulanta la locuinta prietenului sau din Barlad. Transportata la spital, tanara a murit in scurt timp, fara a mai putea fi salvata. In urma efectuarii autopsiei, medicul legist a stabilit drept cauza a decesului o tumora in zona trunchiului cerebral.