O femeie Tara Galilor a fost de acord sa il lase pe un barbat de 54 de ani sa ii violeze fiica de sapte ani. Cum a fost demascata

Femeia a planuit abuzul sexual asupra fiicei ei impreuna cu Stuart Bailey, barbatul in varsta de 54 de ani, caruia ii trimitea poze cu fetita dezbracata, pe care o droga cu pastile, conform Telegraph

Potrivit instantei, cei doi au planuit totul prin mesaje, iar infractiunile au iesit la supfrata atunci cand partenerul femeii a gasit mesajele pe telefonul ei si-a demascat-o.

Stuart Bailey din Tara Galilor a fost condamnat la 13 de ani de inchisoare. In cadrul audierii, femeia a recunoscut ca a distribuit 5 poze indecent ale unui copil, iar Bailey a recunoscut la randul sau ca a intrat in posesia lor.

Conform judecatorului, in urma violului, femeia ar fi primite sume cuprinse intre 200 si 300 de lire sterline.