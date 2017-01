O femeie din Austria a intrat intr-un magazin, cu un topor, si a atacat doi clienti - VIDEO

Femeia a intrat in magazin cu arma alba in mana. In timp ce doi clienti asteptau sa fie serviti, se parea ca ea ar fi incercat sa vorbeasca cu unul dintre ei. Dupa aceea femeia a pornit atacul, care a avut loc intr-un magazin din Sidney, potrivit Mirror

Evie Amati, in varsta de 24 de ani, a fost acuzata de vatamare coporala grava cu intentie directa. In timp ce Sharon Hacker, primul client, a vrut sa iasa din centrul comercial, Amati a ridicat toporul si l-a lovit pe Benhamin Rimmer, cel de-al doilea client, in cap. Dupa lovitura primita, el a cazut la pamant.

Dupa atac, victimele s-ar fi ridicat pe picioare, in timp ce Amati ar fi plecat. Amati a fost arestata si transportata la spital, pentru a fi examinata psihiatric, inaintre sa fie transportata intr-o celula.

Cele doua victime au fost transportante la spital. Hacker a suferit o fractura de craniu, in timp ce starea lui Rimmer ar fi mult mai grava.