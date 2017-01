O femeie a ramas fara bijuteriile din aur, dupa ce a apelat la o femeie pentru descantece. Cum a actionat "vrajitoarea"

I-a cerut sa le puna intr-o coala de hartie si i-a lasat in loc doar cateva pietricele fara valoare. Cand s-a dezmeticit victima, suspecta era deja departe.

Batrana pacalita vinde branza in piata centrala din Pucioasa. Femeia, in varsta de 72 de ani, a povestit ca individa a facut cumparaturi, apoi a abordat-o. Cu un discurs bine ticluit, a convins-o sa-si impacheteze toate bijuteriile intr-o coala alba.

"Zice, "esti sub blestemul mamei tale vitrege." Am simtit ca ceva nu e in regula cu mine. Zice, "scoate inele de pe mana. Da si lanticul." Zici ca eram posedata. A luat tot aurul, aproape 50 de grame de aur", explica femeia.

In loc i-a lasat o alta hartie, in care erau invelite patru pietricele. Fiica victimei, care lucreaza tot in piata, nu s-a gandit o clipa ca s-ar putea ajunge la asa ceva.

"Au stat de vorba acolo, ce au facut, nu stiu, erau bagate dupa vitrina. Femeia era brunetica, inalta, curata, cu haina de blana", spune femeia.

Cand si-a dat seama ca a fost inselata, pagubita a sunat la politie.

"Era cu o fusta lunga, cu putin auriu pe jos, cu tocuri, o haina de blana si cu batic pe cap. Am vazut-o cand a intrat in magazin", spune o martora.

In plus, individa a fost surprinsa de o camera de supraveghere.

Nicolae Anghel, administratorul pietei Pucioasa: "Este o camera pe coltul pietei, s-a vazut cine este. S-a disimulat sub forma de cumparator, a discutat diverse probleme cu doamna."

Politistii au venit la fata locului si au luat mai multe declaratii. Daca va fi gasita vinovata, individa ar putea sa isi petreaca urmatorii ani dupa gratii, pentru inselaciune.