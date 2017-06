O femeie care a coborat intr-o gara din Roman pentru a fuma si-a uitat copilul in tren

Potrivit unui raport al politiei din Roma, femeia care calatorea cu trenul expres impreuna cu fiul ei pe directia Milano — Napoli a decis sa coboare pe peron in capitala Italiei pentru o pauza de tigara. Insa, usile trenului s-au inchis brusc. in ciuda eforturilor facute de femeie, aceasta nu a reusit sa le deschida inainte ca trenul sa se puna in miscare, scrie Agerpres.ro



Pasagera a alertat personalul companiei de transport din Tiburtina si astfel a reusit sa se regaseasca cu fiul ei in urmatoarea gara de pe traseu, precizeaza sursa citata.