O femeie de 66 de ani din Romania a fost gasita moarta in apartament, dupa ce s-ar fi sinucis. "Singuratatea te omoara"

Ea a fost gasita fara viata in apartamentul in care locuia. Autoritatile au ajuns acolo alertate de fiul femeii, aflat la munca in Spania.

Apropiatii povestesc ca in ultima vreme batrana era abatuta, dar nimeni nu se astepta sa ia o astfel de decizie.

Femeia in varsta de 66 de ani locuia intr-un apartament din Fieni, judetul Dambovita. Fiul ei, plecat la munca in strainatate, a sunat-o disperat si, in cele din urma, a cerut ajutorul autoritatilor.

Vecin: "Singuratatea te omoara. Ar fi sunat baiatul sau fata de vreo doua zile si n-a raspuns si a anuntat politia."

La fata locului au ajuns si pompierii.

Marius Banescu, seful Garzii de Interventie din Fieni: "Am intervenit pentru deblocarea usii, am intrat in apartament si am gasit femeia decedata."

Reporter: "Nu ati mai putut face nimica"

Marius Banescu: "Nu."

Vaduva si cu doi copii - o fata si un baiat - plecati departe de casa, in Spania, femeia ar fi cedat, spun apropiatii, si ar fi recurs la un gest extrem.

Vecina: "Statea singura, nu avea pe nimeni. Baiatul e in strainatate, are doua nepotele gemene."

Vecina: "Era suparata. Zicea din cauza ca sunt singura. A intrat in depresie de cand a murit Puiu."

Vecinii sunt socati de cele intamplate si cred ca singuratatea ar fi impins-o sa-si puna capat zilelor.

Ruda: "O fata cumsecade, numai cat a chinuit cu copiii, a ramas vaduva. Nu ne asteptam la asa ceva."

Vecina: "Putea sa faca ceva sa isi ia gandurile astea, sau sa se fi dus la un doctor daca simtea ca e ceva in neregula."

Trupul fara viata al femeii a fost dus la serviciul de Medicina Legala din Targoviste. In urma autopsiei se va stabili cu exactitate cauza decesului.