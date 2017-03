O femeie l-a incurajat pe fiul ei cel mic sa isi omoare fratele. Pedeapsa uriasa pe care a primit-o mama celor doi baieti

Alison Murphy, in varsta de 52 de ani, si Gary Murphy, in varsta de 22 de ani, au fost condamnati pentru tentative de omor, dupa ce au planuit sa il omoare pe Anthony Murphy, in varsta de 26 de ani, potrivit Metro

Mum jailed after encouraging son to kill his older brother https://t.co/JxMp8cPoDi

— Metro (@MetroUK) March 11, 2017

Initial, Alison a planuit ca fiul ei, Anthony, sa moara “inecat sau sa cada de pe o stanca”. Totusi, Gary a ales sa-l injunghie in timp ce acesta dormea pe canapea la domiciliul lor din Whitehaven, Cumbria.

O serie de mesaje trimise intre intre femeie si fiul sau a demonstrat cum a decurs planul. Intr-unul dintre mesaje, femeia a scris: “Cred ca merita sa fie ucis, dar nu stiu daca injunghierea este solutia corecta. Ar trebui sa-l facem sa inece langa port sau sa cada de pe o stanca”.

Fiul ei a replicat: “Sunt de acord cu orice metoda, atat timp cat o sa moara”.

Conform politiei, victima a supravietuit atacului datorita medicilor si a faptului ca a avut noroc. Se pare ca Gary, fiul cel mic, a fost nemultumit ca fratele sau s-a intors acasa. El a avertizat-o pe mama sa, spunandu-i: “Daca Tony se intoarce acasa, noaptea, cand va dormi pe canapea, il voi injunghia”.

El a pledat vinovat la acuzatia de tentativa de omor, in timp ce mama sa a negat acuzatiile.