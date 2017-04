O femeie din Illinois si-a ucis cei doi copii minori si s-a spanzurat dupa aceea. Ce a scris in biletul de adio ca sa isi justifice fapta

Carla Lopez-Mejia, in varsta de 27 de ani, din Illinois a scris in acel bilet de adio ca “a suferit” toata viata ei si nu voia ca cei doi copii ai ei, Ezequiel, in varsta de 11 ani, si Ariana, in varsta de 8 ani, sa aiba aceeasi soarta ca ea, conform Daily Mail

Cele trei cadavre au fost descoperite in satul Lake in the Hills, din districtul McHenry, de un prieten al lui Ezequiel, care a observat un corp atarnand cand a privit prin geam.

Se pare ca femeia suferea de depresie din cauza relatiilor esuate pe care le-a avut si credea ca o viata fericita nu era destinata pentru ea si copiii ei.

Un vecin a alertat politia, iar cand au patruns in casa, agentii au gasit cadavrele copiilor in dormitor, iar cainele familiei le pazea. Copiii fusesera sedati si strangulati.

In biletul de adio care a fost gasit in bucatarie scria: “Cand o sa ma judece oamenii, sa stie ca mi-am iubit copiii mai mult decat orice pe lumea asta. Tot ce mi-am dorit a fost o familie, siguranta si afectiune, niciunul dintre ele nefiind destinat pentru noi”.